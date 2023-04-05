Брянск, 5 апреля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Мирный житель Брянской области получил травмы при атаке украинского беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь», — написал Богомаз.

Губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел Суземского района. С помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинские военные сбросили взрывное устройство.

Уточняется также, что разрушений на месте нет, там работают оперативные службы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, украинские военные нанесли 4 апреля артиллерийский удар по селу Алешковичи Суземского района в приграничном районе Брянской области. В результате обстрела в селе повреждена крыша частного домовладения.