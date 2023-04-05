Купянск, Украина, 5 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последние сутки пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. Об этом в ходе брифинга 5 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Новосёловское, Розовка, Артёмовск Луганской Народной Республики, а также Масютовка и Першотравневое Харьковской области», — заявил Конашенков.

Кроме того, на купянском направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации и артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ на их позициях в районах Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР.

Ранее в ходе брифинга Игорь Конашенков заявил о потерях ВСУ на донецком направлении. По словам представителя Министерства обороны, за прошедшие сутки украинские Вооружённые силы потеряли на этом направлении свыше 410 человек личного состава, а также один танк, четыре боевые бронированные машины, два бронетранспортёра и одну гаубицу Д-30.