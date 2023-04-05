Москва, 5 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Попытку контратаки Вооружённых сил Украины в районе города Северска Донецкой Народной Республики (ДНР) сорвали российские войска. Об этом 5 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны добавил, что также российскими войсками на этом направлении были поражены подразделения украинских войск около населённых пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в среду генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные пресекли деятельность пяти украинских групп диверсантов на купянском направлении. Это произошло в районах населённых пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка Луганской Народной Республики, Масютовка и Першотравневое Харьковской области.