Москва, 5 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Жизнь» Яна Лантратова написала главе Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо с просьбой проверить выступление комиков, изобразивших на сцене вручение статуэтки Владлену Татарскому (Максиму Фомину), которая взорвалась в ходе теракта в Санкт-Петербурге. Об этом 5 апреля сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным журналистов, Лантратова указала на Александра Долгополова и Гарика Оганесяна. На концерте в Берлине они высмеяли теракт, произошедший в Санкт-Петербурге. Долгополов в образе Дарьи Треповой вручил на сцене статуэтку Оганесяну, вынув её из бумажного пакета.

«Считаю, что подобные действия представителей юмористического жанра — это надругательство над памятью погибшего военкора и патриота, награждённого президентом РФ орденом Мужества (посмертно), а также дискредитация проводимой специальной военной операции», — написала парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, на обнародованном видео Трепова, которую подозревают в причастности к преступлению, перед терактом в Санкт-Петербурге вручила статуэтку Татарскому. Она назвалась «художницей Настей».

Военкор погиб на месте, ещё 42 человека получили ранения, из которых, по данным на 5 апреля, в медучреждениях находились 24 пострадавших. Трепову задержали, Басманный суд Москвы арестовал её на два месяца. На допросе девушка заявила, что не знала о бомбе в статуэтке.