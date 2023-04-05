Москва, 5 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции пресекли деятельность трёх групп украинских диверсантов. Об этом 5 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа вертолета Ми-8 в зоне проведения СВО

Он уточнил, что группы были уничтожены на южнодонецком и запорожском направлениях, в районах населённых пунктов Владимировка, Мирное и Никольское.

Также на этих направлениях авиация и артиллерия ударили по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Новополь в ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский об уничтожении российскими военными трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Также удалось сорвать две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Синьковка и Ольшана.