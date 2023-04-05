Тверь, 5 апреля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Правительство Тверской области расширило список дошкольных учреждений, где в текущем году будет проведен ремонт в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования. На заседании регионального правительства, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя, утверждены дополнительные пять детских садов. Всего работы пройдут в 10 дошкольных учреждениях.

Пресс-служба правительства Тверской области На заседании правительства Тверской области

«Поддержка наших образовательных учреждений в надлежащем состоянии — задача всех уровней власти. Очень важно контролировать сроки выполнения и качество работ», — считает губернатор Игорь Руденя.

В детском саду «Радуга» Осташковского округа отремонтируют кровлю, в детском саду №2 Максатихинского округа обустроят территорию, в детском саду №28 Ржевского округа заменят оконные блоки. Выполнение работ по комплексной безопасности запланировано в детском саду «Улыбка» Лихославльского округа. Участником программы стал также детский сад «Березка» Сонковского округа, где обустроят территорию и проведут работы по обеспечению комплексной безопасности.

Ранее обор по программе прошли еще пять учреждений. В детском саду №2 Торопецкого района благоустроят территорию, капитально отремонтируют фасад и заменят ограждение, в детских садах №131 Твери и №2 Нелидовского округа проведут капитальный ремонт кровли. В детском саду №4 ЗАТО Озерный отремонтируют сети водоснабжения и водоотведения, отопления подвальной части здания, заменят окна, а в торжокском детском саду №12 проведут ремонт ограждения.

В прошлом году в рамках региональной программы по укреплению материально-технической базы учреждений образования работы прошли в 13 детских садах.