Луганск, 5 апреля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки предпринимали ряд неудачных попыток наступления в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Об этом в среду, 5 апреля, в эфире Первого канала заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На купянском, краснолиманском, донецком направлениях действия наступательного характера [ВСУ] идут практически повсеместно. Противник «пополз» в нашу сторону, в направлении наших позиций, сокращая позиционное пространство», — заявил военный эксперт.

По словам Марочко, за прошедшие сутки ряд таких попыток был пресечён, противник понёс существенные потери как в живой силе, так и в боевой технике, вернулся на ранее занимаемые позиции.

В понедельник, 3 апреля, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» также рассказал о безуспешных попытках ВСУ контратаковать на нескольких направлениях в ДНР.