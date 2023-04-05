Москва, 5 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки свыше 410 военных и наёмников на донецком направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск <…> уничтожено 2 бронетранспортера, танк, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30», — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении российскими военными при попытке ротации групп расчетом ПТРК «Корнет» был уничтожен один вражеский БТР, а также личный состав ВСУ численностью до 15 человек.

Также 5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные сбили самолёт МИГ-29 ВСУ в Донбассе. Самолёт был сбит в районе населённого пункта Селидово в ДНР.