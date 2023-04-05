Донецк, 5 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Украинский военный самолёт МиГ-29 сбит в Донбассе в ходе спецоперации, сообщил 5 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, российские военные сорвали попытку контратаки ВСУ в районе города Северска (ДНР).

4 апреля в рамках спецоперации был уничтожен укрепрайон ВСУ на сватовско-кременном направлении. Российские военные использовали для удара по позициям ВСУ огнемёт ТОС-1А («Солнцепёк»).