Рим, 5 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован, пишет 5 апреля газета Corriere della Sera.

LaPresse/Roberto Monaldo/Global Look Press Сильвио Берлускони

По информации газеты, Берлускони находится в миланской клинике San Raffaele, ему сделали компьютерную томографию.

Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 86-летний итальянский политик Сильвио Берлускони в конце марта пожаловался на боли и врачи решили провести проверку. Премьера Италии выписали из больницы в Милане 30 марта.