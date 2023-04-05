Санкт-Петербург, 5 апреля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. После прорыва трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Кадр из видео Прорыв трубы с горячей водой в Санкт-Петербурге

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Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод с горячей водой прорвало утром 5 апреля в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы. В результате несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем потерпевшим оказывают медицинскую помощь.

Среди пострадавших ― пенсионер и его внук, а также двое спасателей, которые помогали вытаскивать провалившийся в кипяток автомобиль с людьми. Девочка, которая также находилась в машине, не пострадала.