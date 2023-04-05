Львов, Украина, 5 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. К кафедральному собору Георгия Победоносца во Львове пришли прихожане УПЦ, протестуя против попытки передачи храма раскольнической Православной церкви Украины, сообщил 5 августа украинский телеканал «Прямой».

(сс) Neovitaha777 Церковь Святого великомученика Георгия Победоносца во Львове

В здании собора начались конфликты, сообщил Telegram-канал «Политика страны». Судя по опубликованному видео, в храме много полицейских. Священник попросил их покинуть церковь.

Комментируя происходящее, викарий Львовской епархии епископ Дрогобычский Иаков заявил, что в Европе, куда стремится Украина, «ценятся права человека, где каждый имеет право молиться, где захочет, сколько захочет и с кем захочет».

По словам священника, Львовская епархия УПЦ подаст в суд в связи с попыткой раскольников захватить собор.

5 апреля раскольники также осуществили захват храма УПЦ в Черновицкой области. Полиция, несмотря на сообщения об избиении православных в церкви, так и не приехала. МИД России требует освободить настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который был арестован по инициативе СБУ.