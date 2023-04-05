Киев, 5 апреля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт на Украине может закончиться уже в 2023 году, но Киев не согласится на мирные переговоры, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью HB.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают самые плохие варианты», — заявил Резников, комментируя слова президента Чехии Петра Павла о решающем значении наступления ВСУ в 2023 году.

При этом глава минобороны Украины подчеркнул, что украинская сторона не сядет за стол переговоров до тех пор, пока не будут возвращены утраченные в ходе специальной военной операции территории.

«Переговоры возможны на условиях Украины после вывода российских войск с дальнейшим согласованием по репарациям и контрибуциям», — заключил Резников.

Ранее президент Чехии Пётр Павел в интервью газете Rzeczpospolita подчеркнул, что у Вооружённых сил Украины есть лишь одна попытка в этом году провести успешное контрнаступление, которое, по словам главы республики, может стать поворотным моментом вооружённого конфликта.