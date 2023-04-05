Норильск, Красноярский край, 5 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Норильск возглавил рейтинг городов России с самыми большими вредными выбросами в атмосферу за 2022 год, говорится в докладе Росприроднадзора..

Сергей Карпухин/ТАСС Норильск

По данным ведомства, Норильск, Череповец и Новокузнецк возглавили рейтинг городов-загрязнителей. Так, согласно докладу, в Норильске — 1,8 миллиона тонн (10,5% выбросов в стране), Череповец — 270 тысяч тонн, Новокузнецк — 263 тысячи тонн. Далее в списке идут Липецк, поселок Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Иркутск и Уфа.

В ведомстве добавили, что по сравнению с рейтингом за 2021 год топ-10 городов-загрязнителей покинул Ангарск (Иркутская область).

В материале также говорится, что главные выбросы наблюдаются от добычи полезных ископаемых (42%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минстроя, 1117 российских городов обзавелись парками, аллеями, скверами и зонами для прогулок, которые помогли заметно улучшить комфорт проживающих в них граждан. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в сравнении с 2019 годом индекс качества городской среды вырос на 13,6% и составляет 192 балла. За 2022 год наилучшую динамику в благоустройстве продемонстрировали города Данков, Домодедово, Каменск-Уральский и Белоярский.