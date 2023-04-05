Москва, 5 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Мать комика, экс-сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна прокомментировала в беседе с ИА REGNUM шутку своего сына о теракте в Санкт-Петербурге и убийстве военкора Владлена Татарского. По словам женщины, она поинтересуется у сына, почему он выбрал трагедию поводом для юмора. При этом обсуждать поступок она не стала.

Александр Демьянчук/ТАСС Цветы в память о военкоре Владлене Татарском в Санкт-Петербурге

«Я сама поинтересуюсь у Гарика, почему он решил записать такое видео. Я не собираюсь обсуждать свою реакцию на этот поступок, потому что мы живём в России», — сообщила Татьяна Оганисян.

Отец комика и родная сестра отказались комментировать поступок своего родственника.

Ранее во время концерта в Берлине комики Гарик Оганисян и Александр Долгополов разыграли сценку, отсылающую к трагическим событиям на Университетской набережной в Петербурге. Оганисян и Долгополов под одобрительный смех зрителей вынесли на сцену статуэтку, произнеся фразу, похожую на ту, что сказал Владлен Татарский перед терактом.

После шутки Гарик засмеялся, публика стала аплодировать. Как писало ИА REGNUM, в отношении комиков могут возбудить уголовное дело за оправдание терроризма. Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям покинувших Россию юмористов.

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Гарик Оганисян долгое время работал в команде шоу «Вечерний Ургант», участвовавшей в написании шуток для эфиров. После начала СВО комик уехал из России. При этом видео с выступления в Берлине Оганисян опубликовал на странице в соцсетях. Ролик вызвал волну негативных комментариев со стороны пользователей и вскоре был удалён.

Александр Долгополов покинул страну задолго до СВО, за границей комик объявил себя небинарной личностью.

2 апреля в Street Food Bar в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Татарского, прогремел взрыв. Взорвалась статуэтка, которую военкору передали в подарок. Татарский погиб на месте, ещё 42 человека получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье теракт. Подозреваемая Дарья Трепова арестована. По данным следствия, её действиями руководили с территории Украины.