Вашингтон, 5 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Спецслужбы Соединённых Штатов приняли меры на случай возможного вмешательства РФ и КНР во внутренние дела США в связи с предъявлением обвинений бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Об этом 5 апреля сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на данные двух официальных лиц из службы разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сотрудники разведки внимательно следят за любыми попытками Китая или России спровоцировать реакцию на обвинительное заключение Трампу и последующее обвинение, например протесты», — сообщили журналисты.

По данным телеканала, американские спецслужбы стали проявлять повышенный интерес к действиям Москвы и Пекина по делу Трампа с прошлой недели, когда стало известно, что ему предъявят обвинения. Отмечается, что пока не было выявлено никаких попыток вмешаться со стороны России и Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с Трампом. Он подчеркнул, что это внутреннее дело США и Москва тут не имеет права вмешиваться.

Трампу официально предъявили обвинения 4 апреля, предварительно арестовав в суде. Его обвинили по 34 пунктам в фальсификации документов якобы для сокрытия выплат двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниэлс. Трамп заявил, что не признаёт вину по всем пунктам. После завершения процедуры арест был снят.