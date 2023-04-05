В США испугались российского и китайского вмешательства в дело Трампа
NBC: в США приняли меры против возможного вмешательства России и Китая после обвинений Трампу
Вашингтон, 5 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Спецслужбы Соединённых Штатов приняли меры на случай возможного вмешательства РФ и КНР во внутренние дела США в связи с предъявлением обвинений бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Об этом 5 апреля сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на данные двух официальных лиц из службы разведки.
«Сотрудники разведки внимательно следят за любыми попытками Китая или России спровоцировать реакцию на обвинительное заключение Трампу и последующее обвинение, например протесты», — сообщили журналисты.
По данным телеканала, американские спецслужбы стали проявлять повышенный интерес к действиям Москвы и Пекина по делу Трампа с прошлой недели, когда стало известно, что ему предъявят обвинения. Отмечается, что пока не было выявлено никаких попыток вмешаться со стороны России и Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с Трампом. Он подчеркнул, что это внутреннее дело США и Москва тут не имеет права вмешиваться.
Трампу официально предъявили обвинения 4 апреля, предварительно арестовав в суде. Его обвинили по 34 пунктам в фальсификации документов якобы для сокрытия выплат двум женщинам, в том числе порноактрисе Сторми Дэниэлс. Трамп заявил, что не признаёт вину по всем пунктам. После завершения процедуры арест был снят.