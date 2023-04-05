Вашингтон, 5 апреля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки 5 апреля вновь направили бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, на Корейский полуостров в качестве демонстрации силы против Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Как заявили в министерстве обороны Южной Кореи, дальние бомбардировщики приняли участие в совместных воздушных учениях с американскими и южнокорейскими истребителями над полуостровом. Отмечается, что это было первое развертывание американских бомбардировщиков B-52 на полуострове за месяц.

Учения «демонстрируют твердую решимость альянса Южной Кореи и США и его готовность ответить на любую провокацию Северной Кореи быстро и подавляющим большинством», заявил командующий оперативным командованием ВВС Южной Кореи Пак Ха Сик.

Издание указало, что вооружённые силы Южной Кореи и США расширяют свои совместные военные учения в ответ на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.

U. S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учения в Южной Корее при участии местных военнослужащих. Манёвры проводились из-за опасений Сеула, что Пхеньян может устроить «провокации» перед началом американо-южнокорейских учений Freedom Shield с 13 по 23 марта. В учениях американских ВВС принял участие минимум один стратегический бомбардировщик B-52H.

В начале марта США направили на учения в Южную Корею бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие. Как сообщили в минобороны корейской республики, самолёт был отправлен в страну в рамках демонстрации силы против ядерной и ракетной угроз со стороны Северной Кореи.