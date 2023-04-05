Берлин, 5 апреля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Присутствие немецких военных на территории Украины — это красная линия, за которую нельзя переходить. Об этом 5 апреля заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Его слова приводит издание Die Welt.

IMAGO/Political-Moments/TASS Министр экономики Германии Роберт Хабек

«Важно, чтобы эта граница всегда сохранялась», — сказал он.

Хабек подчеркнул, что такая балансирующая позиция Берлина важна во всех аспектах поддержки Киева, добавив, что для Германии имеется угроза зайти слишком далеко в этом вопросе и оказаться втянутой в вооруженный конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Роберт Хабек заявил, что решение Германии о поставках оружия на Украину было запоздалым. Также вице-канцлер добавил, что в 2021 году, когда он уже говорил о возможности эскалации конфликта на Украине, Германия не могла или не желала предоставить запрошенную Киевом военную помощь.