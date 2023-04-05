Калуга, 5 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги Андрей Беккер, Карп Диденко, Роман Захаров, Яков Казацкий, Андрей Нефёдов, Максим Платов и Леонид Чижов за счёт личных средств приобрели автомобиль УАЗ для мобилизованных калужан.

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты калужской думы приобрели автомобиль для мобилизованных горожан

«Мы продолжаем оказывать помощь калужанам, принимающим участие в специальной военной операции, — заявил глава городского самоуправления Юрий Моисеев. — За свой счёт депутаты Гордумы приобрели и подготовили автомобиль УАЗ, сегодня мы передали машину командиру подразделения, в котором проходят службу наши ребята. Калужане поддерживают своих земляков и всех, кто приближает нашу победу».

Как рассказал Карп Диденко, машина была доработана для использования в полевых условиях в зоне специальной военной операции: «Заменили всю подвеску, колеса, доработали ходовую часть, покрасили в камуфляжную расцветку. Машина полностью готова, пусть она послужит верой и правдой нашим ребятам!»

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты калужской думы приобрели автомобиль для мобилизованных горожан

«Это уже не первый автомобиль, который мы приобрели для участников СВО, — рассказал Андрей Нефедов. — Очень удачно, что в эти дни в Калуге находился Дмитрий — командир артиллерийского подразделения, в котором служат наши мобилизованные земляки. Он тренировал наших ребят в учебном центре в Ногинске и вместе с ними участвует в боевых действиях. Калужане в надёжных руках, Дмитрий прошёл много войн, имеет большой боевой опыт и уверен в нашей победе».

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты калужской думы приобрели автомобиль для мобилизованных горожан

«Наш дивизион укомплектован жителями Калуги и области, мы постоянно чувствуем поддержку земляков. Снабжение у нас хорошо налажено, бойцы обеспечены всем необходимым, но в полевых условиях всегда есть потребность в бытовых мелочах, — рассказал Дмитрий. — Кроме того, автомобили — это тот транспорт, которого всегда не хватает в зоне боевых действий. От себя лично и от всех бойцов подразделения хочу поблагодарить депутатов и всех калужан за оказанную помощь».

Пресс-служба Городской думы Калуги Депутаты калужской думы приобрели автомобиль для мобилизованных горожан

Депутат Андрей Беккер передал военным гуманитарный груз от жителей своего избирательного округа — продукты и тёплые вещи.