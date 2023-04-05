Калининград, 5 апреля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Начальника оперативно-разыскного отдела таможни задержали и арестовали в Калининграде, сообщил 5 апреля РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Согласно полученной информации, задержанный обвиняется в превышении должностных полномочий, в том числе с применением пыток. Суд отправил начальника оперативно-разыскного отдела таможни под арест на два месяца. Его заместитель проходит по делу как свидетель.

Все детали произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные таможенники. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве. Их задержали при получении взятки в размере 3,8 миллиона рублей.