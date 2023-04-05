Волгоградская область, 5 апреля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В Волгоградской области устанавливают обстоятельства смерти главы Манойлинского сельского поселения Клетского района Сергея Литвиненко. Чиновник был найден мёртвым в собственной квартире. Об этом 5 апреля сообщил портал V1.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, тело мужчины находилось на балконе.

«Обстоятельства трагедии выясняются. Предварительно, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии», — уточнил источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что следов насилия или других признаков криминального характера гибели на теле мужчины не обнаружено.

Главой Манойлинского сельского поселения Литвиненко стал после избрания в сентябре 2013 года. У него остались дети, с женой он был в разводе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Москве был найден мёртвым главный режиссёр российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia и постановщик конкурсов «Мисс Россия» Николай Затылкин. О его пропаже в полицию сообщила супруга. Два дня мужчина не отвечал на звонки и сообщения. Его тело нашли в квартире на улице Соколово-Мещерская. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.