Дубна, Московская область, 5 апреля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка из подмосковного города Дубна утонула в ванне, пока её мать отлучилась из дома в магазин. Об этом 5 апреля сообщил Telegram-канал SHOT

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По данным канала, отец ребёнка уехал на работу, а мать осталась дома с двумя детьми-погодками — трёхлетней дочерью и четырёхлетним сыном. Днём женщина вышла в магазин, оставив детей дома одних. Когда мать вернулась, трёхлетняя дочь находилась в ванне без сознания. Приехавшие на вызов медики скорой помощи уже не смогли спасти ребёнка.

«Старший ребёнок рассказал, что его сестрёнка захотела искупаться и сама открыла воду, а потом упала в неё. Мальчик говорит, что пытался достать сестру, но вода была слишком горячей», — сообщил SHOT.

Следователи устанавливают точную причину смерти ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти младенца на Сахалине. По материалам следствия, 36-летняя женщина принимала ванну с ребёнком, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент мать уснула и не почувствовала, как утонул её сын.