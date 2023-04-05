Брюссель, 5 апреля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Западные чиновники считают, что следующим генеральным секретарём Североатлантического альянса (НАТО) должен стать житель Европы, который сумеет сотрудничать с любой администрацией США и не излишне воинственно поддерживать Украину. Об этом говорится в статье издания Politico.

Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

«Следующим главой НАТО должен быть европеец, который может тесно работать с кем бы то ни было в Белом доме», — заявил изданию один из собеседников.

Он уточнил, что, по мнению западных чиновников, новый генсек должен оказывать поддержку Киеву, однако не быть при этом «слишком воинственным», чтобы не пугать государства, которые опасаются спровоцировать Россию.

Также указывается, что кандидату на пост главы НАТО необходимо иметь солидный авторитет — быть бывшим главой государства или правительства, что позволит ему получить поддержку США и всех остальных стран блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что содержательный разговор на тему включения Украины в члены альянса возможен лишь при «сохранении Украины как суверенной нации».