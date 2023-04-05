Москва, 5 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси о готовности работать над реализацией инициативы по обеспечению ядерной безопасности на Запорожской АЭС, сообщает 5 апреля пресс-служба госкорпорации.

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Лихачёв проинформировал гендиректора МАГАТЭ о шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС.

«Обсуждались вопросы текущего и перспективного взаимодействия России и МАГАТЭ на других направлениях», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили итоги поездки Рафаэля Гросси на станцию во главе миссии МАГАТЭ. Гросси подчеркнул, что смог лично увидеть последствия обстрелов станции. Он также отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре 29 марта с рабочим визитом. Его сопровождало руководство АЭС и технический персонал. По его словам, ситуация не улучшается, наоборот, военные действия вокруг ЗАЭС усиливаются. Он отметил необходимость принятия всевозможных мер для защиты станции от каких-либо атак.