Москва, 5 апреля, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обеспокоенности ростом напряжённости между Россией и Западом не более чем слова. Париж на фоне таких заявлений наращивает военную помощь Киеву, написал 5 апреля член Совфеда Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/POOL/ТАСС Эммануэль Макрон

Отметив, что Макрон, судя по его заявлению, якобы не хочет верить в то, что спираль роста напряжённости между Западом и Россией не будет иметь конца, Пушков выразил мнение, что эти слова так и останутся словами.

Не надо воспринимать их как сигнал или подготовку «к конкретным политическим шагам, которые позволили бы положить конец дальнейшему раскручиванию этой спирали», отмечает сенатор.

«Не обманывайтесь: это не сигнал и не подготовка к конкретным политическим шагам, которые позволили бы положить конец дальнейшему раскручиванию этой спирали. Напротив, под эти заявления Париж увеличивает военную помощь Украине. Так что это опять слова, брошенные на ветер, информационный шум. Вспоминается знаменитая песня Далиды Paroles, paroles, paroles — «Слова, слова, слова…», — отметил Пушков.

Пушков также напомнил, что ни широко известное заявление Макрона о «смерти мозга НАТО», ни идея предусмотреть гарантии безопасности для России в будущей системе европейской безопасности не привели ни к каким положительным последствиям.

О «смерти мозга НАТО» президент Франции заявил в 2019 году в интервью британскому изданию The Economist. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал руководство альянса прислушаться к словам Макрона и вылечить мозг.

Идею о гарантиях безопасности для России Макрон высказал в конце 2022 года. В МИД РФ отметили, что с Украины нужно удалить иностранных наёмников и только после этого обсуждать гарантии безопасности.