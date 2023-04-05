Лондон, 5 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Совместное фото глав министерств иностранных дел Великобритании и Украины Джеймса Клеверли и Дмитрия Кулебы, опубликованное на странице британского дипломата в социальной сети Twitter 4 апреля, озадачило пользователей сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По мнению читателей, фото, где Клеверли держит за пиджак своего украинского коллегу, является неприемлемым и неуместным.

«Очень странный выбор фото», — отметил первый.

«Не очень хорошая фотография! Кто позволил это опубликовать?» — считает другой читатель.

«У Вас такой вид, будто Вы собираетесь его ударить», — добавил третий.

4 и 5 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Североатлантического альянса. Во встрече также участвует Кулеба. В первый день в ходе саммита украинский дипломат призвал иностранных коллег к скорейшему принятию Киева в НАТО. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что на данный момент содержательный разговор на тему включения Украины в блок невозможен.