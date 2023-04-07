Москва, 7 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Подать заявку на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2023 года можно до 15 мая, — сообщили ИА REGNUM организаторы конкурса. В премии, учреждённой при поддержке нацпроекта «Образование», участвуют некоммерческие организации, представители сфер бизнеса и медиа, а также волонтёры, у которых есть успешный общественно значимый проект с планами на 2024 год.

Анатолий Климов ИА REGNUM Вместе мы сила

Международная премия #МЫВМЕСТЕ призвана поощрять социальные проекты, которые приносят пользу и улучшают качество жизни в России и мире. Заявки на добрые дела подали представители 82 регионов страны. В лидерах по количеству — Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Красноярский край, Ямало-Ненецкий Автономный округ.

«В премии в этом году ряд новых номинаций. У нас проходит Год наставника и педагога, поэтому мы считаем важным поддержать и лучшие проекты в сфере наставничества. Расширились меры поддержки: призеры премии смогут получить возможность бесплатно путешествовать по России вместе со своими командами, гранты до 3 млн рублей, поддержку со стороны партнеров и правительства, возможность тиражировать свой проект на другие регионы, годовую образовательную программу», — рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы «Добро. РФ» Артем Метелев.

Старт заявочной кампании #МЫВМЕСТЕ был дан в Ростове-на-Дону. Общий грантовый фонд премии в 2023 году составляет 90 млн рублей. Подать заявку можно на сайте премия. мывместе. рф в 11 номинациях в различных сферах, в том числе: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое.

В 2022 году на премию поступило более 30 тыс. заявок из всех регионов России. Церемония награждения, на которой лауреатов поздравил президент России Владимир Путин, прошла 5–7 декабря в московском Центральном выставочном зале Манеж на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

«Это наши волонтёры, а их более 21 миллиона человек — это более 15 процентов всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия», — оценил масштабы движения Владимир Путин.

Без волонтеров и поддержки государства многие проблемы практически не имеют шансов на решение. Например — проблемы экологии. Или проблема бездомных животных.

«Вся эко-сфера держится на волонтерах, потому что волонтеры — это те люди, которые безвозмездно и искренне стараются изменить ту проблему, которая их волнует. Волонтеры — это люди, которые очень остро ощущают чужую боль и проблемы, которые хотят помочь и самое главное — это люди, которые не просто критикуют и говорят: «Вот у нас проблема!» — это люди, которые берут и делают. Они настоящая элита нашего общества, это те люди, которые берут ответственность на себя за других», — подчеркнула председатель Комиссии по экологии Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

К примеру, в 2022 году заявку на Международную премию подала семья Тимониных из Михайлова в Рязанской области. Отец, мать, и сёстры-двойняшки (Саша и Таня) — каждый месяц загружают в машину десятки килограммов корма для животных и едут в Рязань, где расположен приют «Зверополис». Но сбора корма недостаточно — приюту требовались хотя бы новые вольеры. Так появился «Дом надежды», на грантовые приобрели пять готовых вольеров и материалы для будок.

«Наша жизнь ниточкой тянется вокруг животных, — говорит автор проекта Мария Тимонина. — Они беззащитны: смотрят в глаза — сердце сжимается. Я рада, что кошкам и собакам в приюте станет лучше жить». Саша и Таня Тимонины мечтают, что в их маленьком городе тоже когда-нибудь появится приют, а жестокости и искалеченных животных на улицах станет меньше.

Компания «Империя» из Нефтеюганска организовала проект «Парус собачьей надежды» и провела десятки благотворительных и зоозащитных акций: 20 волонтёров помогают бездомным животным социализироваться и найти хозяев. Благодаря акциям «Империи» горожане стали ответственнее относиться к питомцам, а бездомных животных в округе теперь меньше на 10%. Доброе дело отметили на Международной премии #МЫВМЕСТЕ: компания получила первое место в номинации «Ответственный бизнес».

«Мы стараемся братьям нашим меньшим подарить вторую жизнь. Создать второй дом, потому что бывают разные ситуации. Бывает, кто-то наигрался, выбрасывать жалко, и приносят к нам. Бывает, в лесу грибники, охотники, нашли раненых животных, птиц. Мы их вылечиваем», — пояснил волонтер приюта «Верный друг» Нефтеюганского района Алексей Плаксин.

В номинации «Социальный предприниматель» категории «Малый бизнес» по итогам 2022 года победил волгоградский проект коллектива пансионата «Забота о родителях». Соцпроект «Забота о родителях» — это частный комфортабельный пансионат для пожилых людей, где созданы все условия для ухода и реабилитации, в том числе за пациентами после инсульта и инфаркта, для постояльцев с деменцией и двигательными ограничениями. Победители получили грант, который позволит тиражировать практику на федеральном уровне.

«Наша цель — открыть как можно больше таких заведений, где пожилым людям помогут предотвратить проблемы деменции. Герой — это человек, который, сопереживая, не остается в стороне. Каждый присутствующий здесь — герой, мы индивидуальны. Но когда мы вместе — мы сила!» — уверена автор проекта «Пансионат «Забота о родителях» Анна Волосатова.

В 2023 году полуфинал премии пройдёт в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Участники получат уникальную возможность пройти специальную образовательную программу и улучшить свои проекты, применив на практике советы от федеральных экспертов. А победители Международной премии #МЫВМЕСТЕ смогут выбрать себе наставника из числа членов оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны.

Кроме того, они получат грант на реализацию инициативы, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнёров. Вместе с этим, они смогут пройти обучение в Центре Знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

Как сообщало ИА REGNUM, Международная премия #МЫВМЕСТЕ — это гранты, поддержка и национальное признание проектов, направленных на помощь людям. Волонтёрство в нашей стране развивается и благодаря нацпроекту «Образование» — по нему действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы.