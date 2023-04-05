Калининград, 5 апреля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Калининграде с рядом высокопоставленных чиновников из России для обсуждения вопросов безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он 5 апреля сообщил на странице Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

«Я встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств сегодня в Калининграде. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции», — написал Гросси.

Он отметил, что в ходе недавнего визита на ЗАЭС очередной раз убедился в заинтересованности всех сторон в обеспечении безопасности на станции.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах Гросси отправиться в Россию ранее сообщил МИД Италии. По данным итальянского ведомства, глава МАГАТЭ продолжает призывать к созданию вокруг ЗАЭС свободной зоны под особой международной защитой.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов для предотвращения обстрелов ЗАЭС украинской стороной предложил ввести за это международные санкции и персональную ответственность.