Москва, 5 апреля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что в ходе беседы президента России Владимира Путина с его коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко будет обсуждена инициатива Минска по урегулированию на Украине. Он заявил об этом 5 апреля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

«По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счёт. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков уточнил, что в первую очередь лидеры двух стран обсудят отношения России и Белоруссии на фоне подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится 6 апреля.

«У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы. Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением. Всё это будет на повестке дня», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Лукашенко призвал объявить перемирие на Украине без предварительных условий. Он добавил, что если же Запад в очередной раз сделает попытку использовать перемирие для усиления своих позиций обманом, то Российская Федерация обязана задействовать всю мощь военно-промышленного комплекса и Вооружённых сил России для предотвращения эскалации конфликта — «и обедненный уран, и фосфорные боеприпасы, и обогащенный уран».