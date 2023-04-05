Москва, 5 апреля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы признал виновным актёра Дмитрия Назарова в дискредитации Вооруженных сил РФ, назначив ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом 5 апреля сообщил ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Суд постановил признать Назарова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Суд зарегистрировал административный протокол о дискредитации ВС РФ в отношении Назарова в марте.

Актёр ранее неоднократно критиковал российскую специальную военную операцию (СВО) на Украине. В январе 2023 года Назарова вместе с супругой, актрисой Ольгой Васильевой, уволили из театра. Артист также лишился роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев», где он должен был сыграть Ипполита Матвеевича (Кису) Воробьянинова.