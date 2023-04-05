Москва, 5 апреля, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, были ли направлены в Кремль какие-либо документы в связи с заявлением Госдумы о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом он 5 апреля сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что пока не было решений, чтобы принимать какие-либо акты в связи с заявлением Госдумы о геноциде.

«Здесь мне нужно будет уточнить, я обязательно уточню», — добавил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Госдума приняла документ, в котором действия немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны признаются «геноцидом народов Советского Союза».

В заявлении отмечается, что нужно дать судебно-правовую оценку военным преступлениям, которые были совершены оккупантами из Германии, союзных ей стран (Италии, Венгрии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии) и пособниками-добровольцами из других государств.