Москва, 5 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 5 апреля объявил о заседании Совета безопасности по видео-конференц-связи.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Песков призвал также не путать это заседание с оперативным совещанием Совбеза.

«Это так называем Большой Совбез», — уточнил пресс-секретарь

По его словам, заседание пройдёт в очном в формате, президент встретится с главами четырех новых регионов. Тема заседания — работа по обеспеченности безопасности и правопорядка в упомянутых регионах. На Совбезе также состоится выступление Путина и выступление вице-премьера Марата Хуснуллина.

В Кремле не исключили, что Владимир Путин проведёт отдельные встречи с главами новых регионов.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что вечером 5 апреля Путин побеседует с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве. Встреча продолжится за неформальным обедом.

Как сообщало ИА REGNUM, главы России и Белоруссии обсудят в Москве актуальную двустороннюю и международную проблематику. Президент России Владимир Путин ранее заявил о важной роли Союзного государства России и Белоруссии как объединения, запускающего процессы интеграции в Евразии. Глава государства обратил особое внимание на достижение цели по обеспечению равенства прав российских и белорусских граждан в здравоохранении, образовании, пенсионной и социальной сферах. Ещё одним важным аспектом он назвал равные возможности выбора места жительства и работы в Белоруссии и РФ.