Рим, 5 апреля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Суд Италии, рассматривающий апелляцию на решение об экстрадиции в США Артема Усса, не сможет вынести решения, если будет доказано, что он находится не на территории страны. Об этом 5 марта сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката российского предпринимателя, сына губернатора Красноярского края Александра Усса.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«После получения апелляции у суда будет шесть месяцев для принятия решения, если только в ближайшие несколько дней или месяцев не появится процессуальная уверенность в том, что Усс находится за пределами итальянской территории. В этом случае суд не сможет принять решение по существу и должен будет вынести приговор о несоответствии», — пояснил юрист.

Также адвокат подтвердил, что в течение дня будет внесено соответствующее ходатайство о пересмотре решения первичной судебной инстанции.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

Скрыться из-под домашнего ареста ему помогли несколько человек. Предположительно, это были граждане стран Восточной Европы.

Позже отец Артёма Усса, губернатор Красноярского края Александр Усс, подтвердил возвращение сына в Россию. Предприниматель добровольно явился в следственный департамент МВД. По результатам допроса ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.