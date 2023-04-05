Москва, 5 апреля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с расследованием вокруг бывшего американского президента Дональда Трампа в США, указав, что Москва не в праве вмешиваться во внутренние дела других стран. Он заявил об этом 5 апреля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о ситуации с Трампом, Россия не в праве вмешиваться во внутренние американские дела и считает, что и США не имеют права на вмешательство во внутренние российские дела.

«Поэтому не хотели бы это комментировать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал невиданным до сих пор вмешательством в президентские выборы обвинение, выдвинутое в отношении него в суде. По его словам, в выборы президента США, которые состоятся в 2024 году, хотят вмешаться «радикальные левые безумцы», которые используют для этой цели правоохранительные органы.

4 апреля Трамп прибыл в уголовный суд Манхэттена, где сразу же формально был взят по стражу. Экс-президенту были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации по якобы выплатам двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, для сохранения в тайне их связи. Трамп отверг все обвинения и позднее был отпущен.