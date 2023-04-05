Москва, 5 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами в среду, 5 апреля, прокомментировал слова посла Китайской Народной Республики в Евросоюзе Фу Цуна о «безграничной дружбе» России и Китая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский Кремль

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем [Китайской Народной Республики] Си [Цзиньпином] совсем недавно в Москве», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву было подписано два документа, в которых изложен весь контекст взаимопонимания двух сторон.

Ранее посол Китайской Народной Республики в Европейском союзе Фу Цун в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен назвал заявление о «безграничной дружбе» России и Китая риторическим приёмом. По словам китайского дипломата, КНР не поддерживает специальную военную операцию России на Украине, а также не признаёт Крым частью российской территории.