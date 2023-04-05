Донецк, 5 апреля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В ДНР с 2015 по апрель 2023 года средний уровень зарплат вырос в пять раз. Это следует из данных республиканского центра занятости (РЦЗ ДНР), с которыми ознакомилось ИА REGNUM.

ИА REGNUM График заработной платы

Так, анализ более 5200 вакансий на портале РЦЗ ДНР показал, что если в 2015 году средний уровень зарплат предлагаемых вакансий в Центре составлял 4290 рублей, то на сегодня оплата труда аналогичного предложения составляет уже 21 400 рублей.

Стоит отметить, что показатель имел непрерывную позитивную динамику с начала работы Центра занятости в республике, но наивысшие темпы были зафиксированы в период с 2018 года по апрель 2023-го.

Так, если с 2015 по 2018 год уровень средней зарплаты вакансий в РЦЗ увеличился лишь на 50%, то за следующие пять лет — на 350%.

Кроме того, уровень модальной зарплаты (наиболее распространенная) на 3 апреля текущего года находился в диапазоне 16 242—21 000 рублей. Таких вакансий порядка 3500. Количество вакансий с окладом более 40 000 рублей не превышает сотни.

Самые высокооплачиваемые предложения — вакансии электрика на металлургическом заводе в городе Енакиево — 82 160 и 79 163 рублей. При этом максимальный оклад в вакансиях города ещё 4 года назад был не выше 15 000 рублей.

Однако, как сообщают собеседники ИА REGNUM, реальный уровень зарплат по республике значительно выше статистики вакансий в РЦЗ. Так, в то время, когда опубликованный центром занятости уровень зарплаты вакансий составлял 6200 рублей (2018 г.), по данным минэкономразвития ДНР, средняя заработная плата штатных работников составляла уже 10 892 руб. Источники ИА REGNUM утверждают, что такая тенденция сохранилась и по сегодняшний день.

ИА REGNUM Дифференциация по заработной плате

Ранее ИА REGNUM сообщало о разработке Государственной думой РФ пакета законопроектов, предполагающих в том числе повышенные коэффициенты для выплаты зарплаты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также законопроектами предусматривается предоставление гражданам, работающим в новых российских регионах, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в размере восьми календарных дней.