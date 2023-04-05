Екатеринбург, 5 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Свердловской области задержали мужчину и женщину за шпионаж в пользу Украины. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в пресс-службе ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В ФСБ по области рассказали, что в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера. Отмечается, что данная информация может быть использована против Вооруженных сил РФ в условиях проведения спецоперации.

Задержанные проходят по делу о шпионаже на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Их заключили под стражу.

«Они признались, что передали Киеву чертежи за 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области суд приговорил россиянина Евгения Никифорова к шести с половиной годам колонии за госизмену и шпионаж. Суд приговорил Никифорова к 6,5 года колонии строгого режима за попытку перейти границу и участвовать в бою на стороне Вооруженных сил Украины.