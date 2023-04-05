Львов, Украина, 5 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий подтвердил информацию о том, что в кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове 5 апреля ведётся голосование по передаче его раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом глава области написал в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крест на куполе церкви

«Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове [там находится Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ]. Сейчас в храме ставят точку. <…> Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ», — сообщил Козицкий.

Кроме того, он выразил надежду, что «в ближайшее время эта церковь станет гарнизонным храмом ПЦУ».

Накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что имущество канонической Украинской православной церкви города будет передано властям областной столицы либо раскольнической Православной церкви Украины. Он отметил, что это касается и вышеупомянутого храма на улице Бобанича, который принадлежит религиозной общине.