Москва, 5 апреля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних праздников. Об этом журналистам 5 апреля рассказал первый замглавы фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Новые люди» внесла законопроект, который сделает длинные майские по-настоящему длинными», — сказал депутат, пояснив, что это планируется сделать за счёт переноса на май четырех дней с конца новогодних праздников.

Если данный законопроект примут, то россияне смогут отдыхать с 29 апреля по 9 мая. При этом новогодние праздники продлятся с 1 по 3 января, и 7 января.

«При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе, в отличие от январских праздников», — цитирует РИА Новости заявление партии.

В партии отмечают, что это повлечёт рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию малого бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа. ру» Юлия Санина заявила, что семь нерабочих дней ожидают граждан России в период майских праздников. В этом году на майские праздники россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.