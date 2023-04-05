Вашингтон, 5 апреля, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты больше не управляют ситуацией в Персидском заливе или на нефтяном рынке. Эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась, пишет Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний Восток

В материале говорится, что прагматичное решение Саудовской Аравии в минувшие выходные сократить добычу нефти и повысить цены послало простой сигнал о том, что гегемонии США на Ближнем Востоке пришёл конец.

Наследный принц Мухаммед бин Салман в воскресенье, 2 апреля, оказал давление на производителей ОПЕК, чтобы сократить добычу нефти. Это повысило цену на сырую нефть более чем на 6%, до примерно 85 долларов за баррель.

«Чиновники администрации Байдена делают ставку на то, что цены и общий экономический эффект будут ограничены. Но если цены вырастут выше ста долларов за баррель, неясно, что администрация может с этим поделать», — говорится в тексте материала.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Россия, Саудовская Аравия и Казахстан объявили о добровольном сокращении добычи нефти с мая и до конца 2023 года. Эр-Рияд и Москва приняли решение снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, в Астане — на 78 тысяч баррелей в сутки. К этим странам также присоединились ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.