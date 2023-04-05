Берлин, 5 апреля, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Комики Гарик Оганисян и Александр Долгополов на концерте в Берлине пошутили над терактом в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и получили ранения 42 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Владлен Татарский

Оганисян, экс-сценарист программы «Вечерний Ургант», и Долгополов, который не так давно объявил себя небинарной личностью, на сцене изобразили момент вручения Татарскому начинённой взрывчаткой статуэтки.

Зрители смеялись и хлопали, когда Долгополов вынул из бумажного пакета предмет и отдал его «военкору» (Оганисяну). Под смех и аплодисменты предмет был помещён на пустой табурет.

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Как пишет Telegram-канал Shot, в отношении Оганесяна и Долгополова могут возбудить уголовное дело по факту оправдания терроризма.

2 апреля в Street Food Bar в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер Татарского, прогремел взрыв. Как выяснилось в ходе следствия, взорвалась статуэтка, которую военкору передали в подарок. Татарский погиб на месте, ещё 42 человека получили ранения.

В этот же день было возбуждено уголовное дело об убийстве. 3 апреля его переквалифицировали на статью о теракте. Выяснилось, что в переданный военкору бюст было заложено самодельное взрывное устройство. «Подарок» передала, по версии следствия Дарья Трепова, задержанная 3 апреля и арестованная 4 апреля.

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На видео, появившихся в Сети, видно, как Трепова передаёт пакет со статуэткой. Татарскому она представилась «художницей Настей», поэтому на кадрах военкор приглашает Настю сесть поближе к сцене, на что она заявляет, что якобы стесняется. Трепова, по некоторым данным, активистка ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, иноагент), по обвинению по статьям о теракте и о незаконном обороте взрывчатых веществ арестована до 2 июня.