Санкт-Петербург, 5 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге автомобиль с людьми провалился под асфальт после прорыва трубы с кипятком. Инцидент произошёл на Рижском проспекте. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Известно, что в автомобиле находился мужчина и двое его внуков — мальчик и девочка. В результате пострадали четыре человека, пенсионер и мальчик госпитализированы с ожогами. Двум спасателям, которые помогали пенсионеру и детям выбраться из провалившейся машины, оказывают помощь на месте. Ещё один ребёнок после осмотра медиков был направлен домой.

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По данным МЧС, из-за дефекта на трубопроводе горячего водоснабжения в Адмиралтейском районе площадь разлива составила 500 кв. м. В зоне прорыва оказался один легковой автомобиль. Всего для работы на месте происшествия привлекли 31 человека и 11 единиц техники.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в беседе с ТАСС заявили, что компания готова оказать пострадавшим помощь в реабилитации.

По факту прорыва трубопровода прокуратура Адмиралтейского района уже организовала проверку. В настоящее время осуществляются меры по ликвидации аварии, устанавливаются причины прорыва.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Нижнем Новгороде погибли два рабочих, прибывшие по заявке о прорыве трубы горячего водоснабжения. При спуске в подвал жилого дома произошло обрушение ветхой деревянной лестницы, в результате чего они упали в кипяток и получили термические ожоги, несовместимые с жизнью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».