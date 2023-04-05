Анталья, Турция, 5 апреля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В Турции спасатели ведут поиски девяти членов экипажа затонувшего в Средиземном море коммерческого судна, которое направлялось в украинский порт, сообщает 5 апреля губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Анталья. Турция

Согласно полученной информации, на судне находились 14 членов экипажа, пять из них удалось спасти.

Ранее береговая охрана Турции распространила заявление о том, что судно под флагом Гвинеи-Бисау, следовавшее из Искендеруна в Измаил, затонуло 5 апреля у побережья города Кумлуджа. В поисках задействованы два вертолета и самолёт береговой охраны.

Начато расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в акватории Татарского пролива затонул сухогруз YONG XING 56 под флагом Китая. Сухогруз с грузом 29 тысяч тонн глинозема затонул в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино. Экипаж китайского судна в составе 21 гражданина КНР сошёл на лёд и был принят на борт подошедшего судна.