У берегов Турции затонуло следовавшее на Украину судно
У берегов Турции затонуло следовавшее на Украину судно с 14 людьми на борту
Анталья, Турция, 5 апреля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. В Турции спасатели ведут поиски девяти членов экипажа затонувшего в Средиземном море коммерческого судна, которое направлялось в украинский порт, сообщает 5 апреля губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи.
Согласно полученной информации, на судне находились 14 членов экипажа, пять из них удалось спасти.
Ранее береговая охрана Турции распространила заявление о том, что судно под флагом Гвинеи-Бисау, следовавшее из Искендеруна в Измаил, затонуло 5 апреля у побережья города Кумлуджа. В поисках задействованы два вертолета и самолёт береговой охраны.
Начато расследование произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в акватории Татарского пролива затонул сухогруз YONG XING 56 под флагом Китая. Сухогруз с грузом 29 тысяч тонн глинозема затонул в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино. Экипаж китайского судна в составе 21 гражданина КНР сошёл на лёд и был принят на борт подошедшего судна.