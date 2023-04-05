Пекин, 5 апреля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в КНР, сообщило Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Самолёт с Макроном на борту приземлился в аэропорту «Шоуду» в Пекине. По китайскому телевидению показали кадры прибытия французского гостя.

Отмечается, что Макрон проведёт в Китае переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с другими высокопоставленными лицами — премьером Госсовета Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Встречи пройдут в Пекине, но Макрон побывает и за пределами столицы, посетив город Гуанчжоу в провинции Гуандун. В Китае французский лидер пробудет три дня — до 7 апреля.

По данным издания Politico, Макрона намерен обсуждать с Си Цзиньпином в том числе ситуацию на Украине и повлиять на отношения Пекина и Москвы.

Макрон начал свой визит в Китай вскоре после того, как Си Цзиньпин побывал с трёхдневным визитом в России. В Китае французский президент не был с 2019 года.