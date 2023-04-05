Москва, 5 апреля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу по ряду профессий, внесённый депутатами от фракции «Новые люди», не нашёл поддержки в комитете Госдумы по социальной политике и был рекомендован к отклонению, сообщило 5 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Предлагалось разрешить женщинам работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами, а также дать им возможность вести работы в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности.

Авторы инициативы предложили признать недействительной статью 253 Трудового кодекса Российской Федерации, которая «запрещает использование труда женщин на работах, связанных с подъёмом и ручным перемещением тяжёлых грузов, превышающих предельно допустимые для них нормы».

«Для женщин ― это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин ― публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства», ― отмечалось в пояснительной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года депутаты Госдумы от «Новых людей» разработали законопроект, призванный отказаться от списка «женских профессий». Как заявила депутат фракции Сардана Авксентьева, нужно прекратить делить работу по гендерному признаку, а сделать всё возможное для того, чтобы у всех работников независимо от пола были достойные безопасные условия труда.

Ранее Министерство труда и социального развития России сократило перечень запрещённых для женщин профессий, пересмотрев список производств, работ и должностей с ограниченным применением женского труда. Список из порядка 400 позиций был уменьшен до 100. С 1 января 2022 года перечень был скорректирован повторно. Так, сейчас женщины могут работать авиамеханиками, техниками по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, а также инженерами, специализирующимися на техобслуживании самолётов.