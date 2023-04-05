Брюссель, 5 апреля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Посол КНР в Евросоюзе Фу Цун назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» России и Китая. Об этом, как пишет The New York Times, китайский дипломат заявил в ходе разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Си Цзиньпин

«Это не что иное, как риторика», — сказал Фу Цун.

По словам китайского дипломата, критики неверно интерпретируют заявление лидеров Китая и России о сотрудничестве. Фу Цун подчеркнул, что Пекин не поддерживает действия России на Украине, не признает Крым российским, а также не оказывает никакой военной поддержки России.

При этом посол КНР в ЕС добавил, что Пекин понимает позицию Москвы относительно угрозы со стороны НАТО. Власти Китая, по его словам, ясно осознают, что «истинные причины» конфликта сложнее, чем пытается представить Запад.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте председатель КНР Си Цзиньпин приезжал с государственным визитом в Россию. Тогда лидеры двух стран наметили направления развития китайско-российских отношений. В ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве 20–22 марта было подписано несколько документов, включая план развития основных направлений сотрудничества до 2030 в восьми сферах, включая финансовую, торговую и энергетическую. Официальный представитель МИД КНР 3 апреля указала, что Пекин и Москва уверены в том, что отношения России и Китая в будущем будут развиваться.