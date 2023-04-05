Варшава, 5 апреля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля прибыл в Польшу с официальным визитом. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит», — сказал Никифоров. По его словам, в рамках визита у Зеленского запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и другими представителями польской элиты.

Ранее о том, что Зеленский уже находится в Польше, передавала радиостанция RFM FM со ссылкой на неофициальные источники. Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что президент Украины прибыл в Варшаву, чтобы заручиться политической поддержкой, так как всё указывает на приближение момента, когда конфликт с Россией придётся завершить путём переговоров.

Сегодняшний визит Владимира Зеленского в Польшу стал для украинского лидера первым с момента его избрания в мае 2019 года. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.