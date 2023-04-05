Астана, 5 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Власти Казахстана не подписывали Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а потому действие этого документа на страну не распространяется. Об этом 5 апреля заявил заместитель министра иностранных дел республики Ермухамбет Конуспаев.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

«На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет… призывов к действиям», — приводит его слова РИА Новости.

Замглавы МИД Казахстана отметил, что ввиду этого обстоятельства нет никаких препятствий для того, чтобы продолжать работу с российским руководством и организовывать визиты на высшем уровне.

«Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — добавил Конуспаев.

В основе работы МУС лежит Римский статут. Этот документ не ратифицировали ни Россия, ни США, ни ещё несколько десятков стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте МУС появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в якобы «совершении военных преступлений на Украине».

20 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение МУС не повлияло на работу президента. Он отметил, что в отношении Российской Федерации сейчас наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу.