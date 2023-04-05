Москва, 5 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В Москве телефонные мошенники убедили актрису фильма «Последний богатырь» Марину Зубанову перевести деньги на «безопасный» счёт. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Так, 3 апреля в полицию обратилась 56-летняя артистка театра и кино Марина Зубанова. Актриса рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и убедили в том, что с её счёта пытаются украсть деньги. Мошенники объяснили артистке, что она должна скачать специальное приложение и через него перевести средства на «безопасный» счёт. Так женщина и поступила, с её карты было списано 90 000 рублей. Через пару часов после этого женщина поняла, что стала жертвой преступников, и обратилась в полицию.

«Поступило заявление от 56-летней жительницы Москвы, которой поступил звонок от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником банка. Звонивший под предлогом перевода денежных средств на безопасный счёт, во избежание совершения преступных действий, попросил скачать мобильное приложение и оформить перевод. Ущерб составил 90 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению артистки проводится проверка.

Марина Зубанова — актриса Московского ТЮЗа, почётный деятель искусства Москвы, лауреат театральной премии «Чайка». Артистка также сыграла множество ролей в сериалах, таких как «Склифосовский», «Восьмидесятые», «В круге первом», и многие другие в известных полнометражных кинокартинах. Марина Зубанова получила несколько призов за свою роль в фильме «С любовью. Лиля»: на Международном кинофестивале в Брюсселе, фестивалях «Виват кино России!» в Санкт-Петербурге и на «Московской премьере». А за роль в фильме «Требуется няня» актриса стала лауреатом четырёх кинофестивалей.

Ранее ИА REGNUM писало, что мошенники обманули дочь известного советского режиссера Перельштейна Эмму Малую, которая передала злоумышленникам более 3 миллионов рублей.