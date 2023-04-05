Москва, 5 апреля, 2023, 11:01 — ИА Регнум. По итогам 2022 года второй по активам банк в России ВТБ зафиксировал рекордные убытки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Как сообщил на брифинге заместитель председателя финансовой организации Дмитрий Пьянов, они составил 612,6 миллиарда рублей. При этом годом ранее группа имела чистую прибыль в 327,4 миллиарда рублей.

Артем Коротаев/ИЗВЕСТИЯ Банк ВТБ

При этом убыток банка по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за прошлый год составил 756,8 миллиарда рублей против прибыли в 242,6 миллиарда рублей годом ранее.

Пьянов подчеркнул, что полученные за прошлый год убытки стали рекордными в истории банка. Он отметил, что потери при оценке по МСФО оказались меньше, поскольку учитывали разовый доход в 165 миллиарда рублей от присоединения «Открытия» в декабре 2022 года, сообщило РБК. По его словам, если бы не этот фактор, «органический убыток» группы составил бы порядка 777 миллиардов рублей.

«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами […] Мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации очень значительных убытков», ― указал зампред правления ВТБ.

Однако, добавил Пьянов, банк смог оперативно перестроить бизнес и процессы, сохранить клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции.

ВТБ назвал четыре фактора, негативно повлиявших на показатели. Из них, по словам Пьянова, сложился доналоговый убыток группы по МСФО в 960 миллиардов рублей: около 300 миллиардов рублей, или примерно 31,2% от этой суммы — это потери от имеющейся у ВТБ открытой валютной позиции и «неденежный убыток укрепления рубля» в 2022 году. В феврале 2022 года Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф-банк» оказались в утверждённом странами ЕС десятом пакете санкций против России. Также 24 февраля минфин США обнародовал новый санкционный список в отношении России. В него, в частности, попали 11 российских финансовых организаций.

В декабре 2022 года Центральный банк заключил соглашение о продаже банка «Открытие» группе ВТБ за 340 миллиардов рублей. Часть акций финансовой организации была оплачена денежными средствами, часть — облигациями федерального займа.